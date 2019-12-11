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11 декабря -4°C

«Мисс Львов» пришлось оправдываться из-за тайной поездки в Москву к другу из Госдумы

Обладательницу титула «Мисс Львов — 2018» Наталью Болюх раскритиковали украинские СМИ из-за посещения Москвы, пишет Segodnya.ua.

Наталья Болюх.
Наталья Болюх.
facebook.com/people/Наталія-Болюх/100006760184841.

Болюх отправилась в Москву, чтобы отпраздновать свой день рождения. При этом накануне она рассказала, что поехала в Нидерланды. Даже провернула целую спецоперацию: опубликовала видео из самолета, сняла на камеру «голландские розы», а в геолокации отметила Амстердам.

Однако позже в своем Instagram девушка публиковала фото из российской столицы, что и выдало ее обман. Впоследствии эти доказательства были удалены.

В своем Facebook Наталья оправдалась. «Я — украинка, коренная львовянка, обладательница титулов „Мисс Львов“ и „Первая вице-мисс Украина Вселенная“, чем очень горжусь. Я всегда делала все, чтобы быть достойной этих титулов», — написала она.

Более того, как утверждает издание, видео и фото девушки на своей странице в соцсети разместил ее друг и чиновник Госдумы.

Также она подчеркнула, что поддерживает «целостность Украины от Крыма до Киева, от Львова до Донецка».

Свою поездку в Россию она объяснила там, что у нее есть друзья, которые «хотят мира для наших государств».

«Я верю, что мы сможем вернуть мир в наши дома, общаясь по обе стороны границы», — заключила девушка.

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