«Мисс Львов» пришлось оправдываться из-за тайной поездки в Москву к другу из Госдумы

Болюх отправилась в Москву, чтобы отпраздновать свой день рождения. При этом накануне она рассказала, что поехала в Нидерланды. Даже провернула целую спецоперацию: опубликовала видео из самолета, сняла на камеру «голландские розы», а в геолокации отметила Амстердам.

Однако позже в своем Instagram девушка публиковала фото из российской столицы, что и выдало ее обман. Впоследствии эти доказательства были удалены.

В своем Facebook Наталья оправдалась. «Я — украинка, коренная львовянка, обладательница титулов „Мисс Львов“ и „Первая вице-мисс Украина Вселенная“, чем очень горжусь. Я всегда делала все, чтобы быть достойной этих титулов», — написала она.

Более того, как утверждает издание, видео и фото девушки на своей странице в соцсети разместил ее друг и чиновник Госдумы.

Также она подчеркнула, что поддерживает «целостность Украины от Крыма до Киева, от Львова до Донецка».

Свою поездку в Россию она объяснила там, что у нее есть друзья, которые «хотят мира для наших государств».

«Я верю, что мы сможем вернуть мир в наши дома, общаясь по обе стороны границы», — заключила девушка.