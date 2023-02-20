УК бездействует: барнаульцы пожаловались на угрозу жизни в одной из многоэтажек

Алексей, жилец из 9 подъезда, показал, как в доме на Павловском тракте 60а протекает крыша.
Вода стекает не только с потолков квартир, но и по счетчикам. Из-за этого возникает угроза жизни, опасается барнаулец.
Протекает крыша. Протечка.
По его словам, управляющая компания бездействует, хотя деньги собирают ежемесячно. Жильцы пытаются пробиться с этой проблемой в УК месяц, но результата нет.
«Делать ничего не хотят», — говорит Алексей.
Ранее жильцы многоквартирного дома Барнаула хотели сменить УК, но столкнулись с таинственными голосованиями и поддельными подписями.