20 февраля
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Жизнь

УК бездействует: барнаульцы пожаловались на угрозу жизни в одной из многоэтажек

Житель Барнаула пожаловался на протекающую крышу и отсутствие мер от управляющей компании. Этим он поделился в сообществе «ЧБ Барнаул»

Дом. Здание.
Дом. Здание.
unsplash.com

Алексей, жилец из 9 подъезда, показал, как в доме на Павловском тракте 60а протекает крыша.

Вода стекает не только с потолков квартир, но и по счетчикам. Из-за этого возникает угроза жизни, опасается барнаулец.

Протекает крыша. Протечка.
Протекает крыша. Протечка.
vk.com/chb_brn

По его словам, управляющая компания бездействует, хотя деньги собирают ежемесячно. Жильцы пытаются пробиться с этой проблемой в УК месяц, но результата нет.

«Делать ничего не хотят», — говорит Алексей.

Ранее жильцы многоквартирного дома Барнаула хотели сменить УК, но столкнулись с таинственными голосованиями и поддельными подписями.

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