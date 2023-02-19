19 февраля
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Происшествия

Жильцы многоквартирного дома Барнаула хотели сменить УК, но столкнулись с таинственными голосованиями и поддельными подписями

Жильцы многоквартирного дома не могут сменить УК из-за таинственных голосований, поддельных подписей и решений, когда со счета дома снимают больше миллиона рублей. Об этом сообщают «Вести Алтай».

Голосование.
Голосование.
https://unsplash.com/

В доме на Павловском тракте, 221 жильцы были недовольны некачественной уборкой подъездов, двора и несвоевременными мелкими работами.

Главной проблемой стал тепловой пункт, который очень громко шумел, и ему требовался ремонт. Управляющая компания запросила на работы по теплоузлу больше миллиона рублей со счета дома. Эти деньги были предназначены для капремонта дома.

Жильцы попробовали уйти от компании «Индустрия», но при голосовании не собрали кворум. Однако недостающие подписи появились на голосовании за прежнюю компанию.

Сотрудники компании провели еще одно голосование, на котором увеличили на два рубля тариф на текущее содержание жилья и потребовали 100 рублей с квартиры на уборку подъездов.

Директор управляющей компании Ольга Соболева заявила, что они не инициировали ни одного собрания. Потому о фальшивых подписях она не знает.

Юрист называет происходящее в многоквартирных домах «добровольно-принудительным обслуживанием». По ее словам, собственники могут сменить УК законным образом только с помощью голосования.

«Это становится колоссальной проблемой, если жильцы не активны, если не удается собрать кворум. А каждое „параллельное“ собрание, на котором поддельными голосами повышаются тарифы или остается надоевшая управляющая компания, приходится оспаривать в суде. Так до бесконечности», — объясняет юрист.

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