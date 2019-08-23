УК не нашла крыс на «караульных постах» у барнаульской многоэтажки

Управляющая компания «Эталон» проверила подвал дома на ул. Малахова, 122 и не нашла крыс, о которых сообщили жильцы. Об этом заявили в администрации по Индустриальному району.

В УК рассказали, что на первом этаже дома располагается продовольственный сетевой магазин, склады которого занимают часть подвального помещения. Руководство магазина, а также сама управляющая компания планово дважды в год, весной и осенью, проводит санитарную обработку от грызунов.

К тому же, за первое полугодие 2019 дератизация проводилась дважды вне плана: в июне в УК обратились жильцы и в августе от крыс обработали «по сигналу дворника».

22 августа после проведения санитарной обработки подвал осмотрели с присутствии председателя дома. Наличия грызунов не выявлено, заявили в администрации.

Ранее одна из жильцов написала в соцсетях, что не первый год их дом изводят грызуны, а справиться с ними никто не может. грызуны, по ее словам, бегают по двору, детской площадке, обитают в подъезде и в клумбе около него, а также караулят людей у подъезда и нападают.