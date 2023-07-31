Улыбки красоток, дикое искусство, Шукшин-Шукшин-Шукшин и другое прекрасное в июльской фотоподборке altapress.ru

Попробуйте удержаться и не потрогать экранные носики животных из Барнаульского зоопарка.
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Как пел классик Лев Лещенко: «Вот уже и середина лета, а за ним кружатся листопады. Не грусти и не жалей об этом. Лишних слов не говори». Мы и не будем. Просто покажем июльскую подборку от фотокорреспондентов altapress.ru Дмитрия Лямзина, Анны Зайковой и Ирины Пергаевой.
Попробуйте удержаться и не потрогать экранные носики животных из Барнаульского зоопарка.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter