Улыбки красоток, дикое искусство, Шукшин-Шукшин-Шукшин и другое прекрасное в июльской фотоподборке altapress.ru

Как пел классик Лев Лещенко: «Вот уже и середина лета, а за ним кружатся листопады. Не грусти и не жалей об этом. Лишних слов не говори». Мы и не будем. Просто покажем июльскую подборку от фотокорреспондентов altapress.ru Дмитрия Лямзина, Анны Зайковой и Ирины Пергаевой.