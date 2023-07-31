31 июля
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Жизнь

Улыбки красоток, дикое искусство, Шукшин-Шукшин-Шукшин и другое прекрасное в июльской фотоподборке altapress.ru

Как пел классик Лев Лещенко: «Вот уже и середина лета, а за ним кружатся листопады. Не грусти и не жалей об этом. Лишних слов не говори». Мы и не будем. Просто покажем июльскую подборку от фотокорреспондентов altapress.ru Дмитрия Лямзина, Анны Зайковой и Ирины Пергаевой.

Июльская фотоподборка.
Июльская фотоподборка.
altapress.ru

Попробуйте удержаться и не потрогать экранные носики животных из Барнаульского зоопарка.

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