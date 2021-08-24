Ульяновские власти сообщили, что во время ВОВ прадеды воевали под российским триколором

22 августа в России отмечали День флага. Праздник прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ Алексей Ситников.

«Мы ценим и с уважением относимся к российскому триколору. Именно под ним наши деды и прадеды ходили в атаку во время Великой Отечественной войны, защитники страны в других горячих точках выполняли свой священный долг», — отметил он.