Умер актер алтайского драмтеатра Владимир Громов

20 октября ушел из жизни актер Алтайского театра драмы Владимир Громов. Об этом сообщили на странице театра в Instagram .

Громов был артистом драмтеатра 30 лет, два года назад он ушел на пенсию.

«Он был надежным коллегой, чутким и мудрым человеком. Мастером, на которого можно положиться, с которого хочется брать пример», — признаются коллеги.

Сурин («Пиковая дама»), Фёдор («Собачье сердце»), Другой («Деревья умирают стоя»), Камердинер («Коварство и любовь»), Отец Педро Пули («Генералы песчаных карьеров»), Самсон Вырин («Станционный смотритель») — эти и другие работы Владимира Анатольевича навсегда останутся в сердцах поклонников театра.