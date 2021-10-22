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Жизнь

Умер актер алтайского драмтеатра Владимир Громов

20 октября ушел из жизни актер Алтайского театра драмы Владимир Громов. Об этом сообщили на странице театра в Instagram.

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

Громов был артистом драмтеатра 30 лет, два года назад он ушел на пенсию.

«Он был надежным коллегой, чутким и мудрым человеком. Мастером, на которого можно положиться, с которого хочется брать пример», — признаются коллеги.

Сурин («Пиковая дама»), Фёдор («Собачье сердце»), Другой («Деревья умирают стоя»), Камердинер («Коварство и любовь»), Отец Педро Пули («Генералы песчаных карьеров»), Самсон Вырин («Станционный смотритель») — эти и другие работы Владимира Анатольевича навсегда останутся в сердцах поклонников театра.

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