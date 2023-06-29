Умер актер из "Вечеров на хуторе близ Диканьки" Валерий Воронин

Валерий Воронин ушел из жизни 25 июня.
Ворони родился в 1956 году. Он окончил Ростовское училище искусств. С 2006 года работал актером и режиссером Донского областного академического молодежного театра.
Российскому зрителю Валерий Воронин известен по ролям Стародума в "Недоросле", Вершинина в "Трех сестрах", Дорна в "Чайке", казака Чуба в "Вечерах на хуторе близ Диканьки". Также он играл Страшилу в "Волшебнике изумрудного города", лорда Гилдоя в "Капитане Бладе" и Клавдия в "Гамлете".
Впервые он появился в кино в 2014 году. Тогда Воронин сыграл Николая Севостьянова в мелодраме "Если ты не со мной".
Ранее нашли тело британского актера, пропавшего полгода назад в пустыне