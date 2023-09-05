Умер автор главной песни из «Шрека» и основатель группы Smash Mouth

Артист ушел из из жизни в кругу семьи в своем доме. Ему было 56 лет.
У Харвелла уже долгое время была печеночная недостаточность, он боролся с болезнью несколько лет.
Ранее сообщалось, что выявлены продукты, которые могут провоцировать храп.
Умер американский музыкант, фронтмен и один из основатель группы Smash Mouth Стивен Харвелл, сообщает "Lenta.ru".
Артист ушел из из жизни в кругу семьи в своем доме. Ему было 56 лет.
У Харвелла уже долгое время была печеночная недостаточность, он боролся с болезнью несколько лет.
Ранее сообщалось, что выявлены продукты, которые могут провоцировать храп.
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