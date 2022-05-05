Умер бывший начальник алтайского МВД Владимир Вальков

Владимир Алексеевич Вальков скончался на 73-м году жизни.

«ГУ МВД России по Алтайскому краю, Алтайский краевой Совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск с прискорбием сообщают о безвременной кончине Валькова Владимира Алексеевича и выражают глубокое соболезнование его родным и близким», — говорится в сообщении.

Владимир Алексеевич родился 2 января 1950 года в селе Плоскосемино Ребрихинского района Алтайского края. В 1968 — 1971 годах служил в Военно-Морском флоте на Черном море. Во время службы был награжден медалью «За воинскую доблесть».

В январе 1972 года поступил на службу в милицию. Был командиром отделения, инспектором-дежурным, затем — начальником медицинского вытрезвителя в Центральном районном отделе внутренних дел города Барнаула. В 1977 году переведен в УВД Алтайского крайисполкома. В 1979 году назначен на должность заместителя командира по политико-воспитательной работе отдельного батальона патрульно-постовой службы.

В 1981 году окончил Омскую высшую школу милиции МВД СССР. В августе 1983 года переведен на партийную работу. В 1986 году вновь вернулся в органы внутренних дел на должность начальника управления охраны общественного порядка.

В 1989 — 1991 годы Владимир Алексеевич Вальков являлся начальником управления профилактической службы УВД Алтайского крайисполкома.

С 1992 по 1996 год — начальник управления вневедомственной охраны при УВД Алтайского края. С 1996 года Владимир Алексеевич Вальков руководил милицией общественной безопасности, одновременно являясь заместителем начальника УВД.

С 1998 по 2005 год возглавлял Управление, а затем Главное управление внутренних дел Алтайского края.

Награжден медалями «За безупречную службу» трех степеней, нагрудными знаками «Отличник милиции», «За отличную службу в МВД», «За верность долгу», «Участник боевых действий».