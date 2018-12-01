Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
1 декабря -19°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь
135

Умер бывший президент США Джордж Буш-старший

Бывший президент США Джордж Буш-старший умер в возрасте 94 лет, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на издание AFP.

Флаг США.
Флаг США.
Cliff, CC BY 2.0, part from original.

Американские СМИ распространили заявление семьи политика, в котором говорится, что Джордж Буш-старший был человеком с сильнейшим характером и «лучшим отцом, о котором сын или дочь могут мечтать».

Джордж Буш-старший был 41-м президентом США (с 1989 по 1993 год), до этого он восемь лет занимал должность вице-президента (1981−1989). На выборах 1992 года он проиграл демократу Биллу Клинтону.

Здоровье экс-президента США ухудшилось после смерти его жены Барбары Буш. Она скончалась 18 апреля в возрасте 92 лет. В этом году Буша-старшего дважды госпитализировали — в апреле он попал в больницу с сепсисом (заражением организма в результате попадания в кровь инфекции). В мае — из-за низкого кровяного давления.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость