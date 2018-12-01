Умер бывший президент США Джордж Буш-старший

Американские СМИ распространили заявление семьи политика, в котором говорится, что Джордж Буш-старший был человеком с сильнейшим характером и «лучшим отцом, о котором сын или дочь могут мечтать».
Джордж Буш-старший был 41-м президентом США (с 1989 по 1993 год), до этого он восемь лет занимал должность вице-президента (1981−1989). На выборах 1992 года он проиграл демократу Биллу Клинтону.
Здоровье экс-президента США ухудшилось после смерти его жены Барбары Буш. Она скончалась 18 апреля в возрасте 92 лет. В этом году Буша-старшего дважды госпитализировали — в апреле он попал в больницу с сепсисом (заражением организма в результате попадания в кровь инфекции). В мае — из-за низкого кровяного давления.