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Жизнь

Умер экс-режиссер алтайского театра кукол «Сказка» Людвиг Устинов

17 ноября на 85 году жизни умер один из создателей Хакасского национального театра кукол «Сказка», а также в прошлом главный режиссер одноименного театра на Алтае Людвиг Устинов.

Умер Людвиг Устинов.
Умер Людвиг Устинов.
skazka-theatre.ru

Заслуженный деятель искусств Хакасии и России, член союза театральных деятелей Российской Федерации поставил более 250 спектаклей, написал около 30 пьес, был инициатором проведения фестивалей кукольников Сибири и Дальнего Востока, передают в пресс-службе хакасского театра.

Он работал в Челябинском театре кукол, в 1979 году стал основателем и первым режиссером Хакасского театра кукол «Сказка», в 80-е работал в иркутском театре кукол «Аистенок».

В 1998—2006 годах был главным режиссером Алтайского театра кукол «Сказка».

Ранее стало известно, что на 41 году жизни после продолжительной болезни скончался Илья Ротенберг, бывший главный режиссер алтайского драмтеатра.

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