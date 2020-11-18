Умер экс-режиссер алтайского театра кукол «Сказка» Людвиг Устинов

Заслуженный деятель искусств Хакасии и России, член союза театральных деятелей Российской Федерации поставил более 250 спектаклей, написал около 30 пьес, был инициатором проведения фестивалей кукольников Сибири и Дальнего Востока, передают в пресс-службе хакасского театра.
Он работал в Челябинском театре кукол, в 1979 году стал основателем и первым режиссером Хакасского театра кукол «Сказка», в 80-е работал в иркутском театре кукол «Аистенок».
В 1998—2006 годах был главным режиссером Алтайского театра кукол «Сказка».
Ранее стало известно, что на 41 году жизни после продолжительной болезни скончался Илья Ротенберг, бывший главный режиссер алтайского драмтеатра.