Умер бывший главный режиссер алтайского драмтеатра Илья Ротенберг

4 ноября на 41 году жизни после продолжительной болезни скончался режиссер Илья Ротенберг, сообщил e1.ru.

Ротенберг умер в больнице Екатеринбурга.

8 сентября его госпитализировали во время работы над постановкой в Великолукском драматическом театре, где он работал в последние годы. У режиссера были проблемы с печенью.

Илья Ротенберг родился в Екатеринбурге в 1980 году, окончил ГИТИС. В разное время с 2011 по 2015 год был главным режиссером Лысьвенского театра драмы, Алтайского краевого театра драмы, Томского ТЮЗа.

С 2015 по 2017 год работал в Екатеринбургском ТЮЗе.

Увольнение режиссера из алтайского драмтеатра сопровождалось скандалом.

В январе 2013 года на имя главы администрации края Александра Карлина пришло гневное письмо от театрального зрителя. Барнаулец Евгений Холодов фактически обвинил постановку «Остров Рикоту» в экстремизме.

По его мнению, театралы «навязывают со сцены зрителю шокирующие по своему цинизму сцены богохульства, поругание православных икон и Святых образов». Барнаульского зрителя смутила сцена, в которой икона использовалась как разделочная доска.

Илья Ротенберг. Анна Зайкова

Мужчина потребовал: «Наказать в рамках уголовного кодекса создателей спектакля и людей, разрешивших публичный показ! Простое увольнение — это минимальное наказание, которое должны понести должностные лица за подобные спектакли. Почему люди, пошатнувшие веру и осквернившие православные святыни — управление по культуре, директор театра, режиссер — должны отделаться «легкой взбучкой»?"

В феврале эпизод с иконой из спектакля убрали.

Подробности о своем увольнении и отъезде из Барнаула режиссер рассказывал в интервью altapress.ru.