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Жизнь

Умер известный барнаульский бизнесмен и строитель Владимир Мудрик

Известный в Барнауле предприниматель Владимир Мудрик скончался после продолжительной болезни.

Владимир Мудрик.
Владимир Мудрик.
Олег Богданов

Экс-глава совета директоров Барнаульского комбината железобетонных изделий № 1 и бывший руководитель компании «Горизонт» ушел из жизни 30 ноября.

Прощание с ним состоится 2 декабря в зале Барнаульского крематория на проспекте Космонавтов, 64 с 11:00 до 13:00.

Владимир Иванович Мудрик родился в Донецкой области в 1955 году. В начале 60-х годов переехал вместе с родителями в Читу. В 1973—1978 годах учился в Алтайском политехническом институте, специальность — инженер-механик.

В студенческие годы занимался боксом. Работал в АНИТИМе, ДОССАФе, с 1989 года — в бизнесе.

В одном из интервью Владимир Мудрик, рассказывая о том, как он пришел в строительную отрасль, вспоминал: «В Барнаул приехал из Читы поступать в летное училище, но не приняли по здоровью. Вот и поступил в политех».

С именем Владимира Мудрика связывают многие новации в барнаульском строительстве.

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