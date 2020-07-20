Умер известный российский художник, автор олимпийского Мишки

20 июля умер российский художник Виктор Чижиков, автор знаменитого олимпийского Мишки — символа Олимпиады-80 в Москве. Об этом сообщили в издательстве «АСТ Дети».

«С грустью сообщаем, что сегодня 20 июля 2020 года ушел из жизни Виктор Александрович Чижиков, народный художник России, один из самых знаменитых художников отечественной детской книги», — говорится в сообщении, опубликованном на странице «АСТ Дети» в Facebook.

Художнику было 84 года.

Виктор Чижиков создал символ Олимпиады-80 в Москве, а также рисовал иллюстрации для книг издательств «Малыш» и «Детская литература», журналов «Мурзилка», «Веселые картинки» и других

В издательстве отметили, что Чижиков скончался именно в те дни, когда в России отмечают сорокалетие Олимпиады. Церемония открытия Олимпийских игр прошла в Москве 19 июля 1980 года, а церемония закрытия, когда «ласковый Мишка» улетел со стадиона, — 3 августа.