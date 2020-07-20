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Жизнь

Умер известный российский художник, автор олимпийского Мишки

20 июля умер российский художник Виктор Чижиков, автор знаменитого олимпийского Мишки — символа Олимпиады-80 в Москве. Об этом сообщили в издательстве «АСТ Дети».

Олимпийский Мишка на закрытии Олимпиады.
Олимпийский Мишка на закрытии Олимпиады.
wikipedia.org

«С грустью сообщаем, что сегодня 20 июля 2020 года ушел из жизни Виктор Александрович Чижиков, народный художник России, один из самых знаменитых художников отечественной детской книги», — говорится в сообщении, опубликованном на странице «АСТ Дети» в Facebook.

Художнику было 84 года.

Виктор Чижиков создал символ Олимпиады-80 в Москве, а также рисовал иллюстрации для книг издательств «Малыш» и «Детская литература», журналов «Мурзилка», «Веселые картинки» и других

В издательстве отметили, что Чижиков скончался именно в те дни, когда в России отмечают сорокалетие Олимпиады. Церемония открытия Олимпийских игр прошла в Москве 19 июля 1980 года, а церемония закрытия, когда «ласковый Мишка» улетел со стадиона, — 3 августа.

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