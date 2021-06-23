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Жизнь

Умер легендарный диктор Виктор Балашов, первым объявивший о полете Юрия Гагарина в космос

Диктор Всесоюзного радио, народный артист России Виктор Балашов скончался в возрасте 96 лет, передает телеканал «Россия 24».

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

Виктор Балашов родился 24 декабря 1924 года. Будучи в рядах Красной Армии, участвовал в Великой Отечественной войне с 1943 по 1944 годы. В 1943 получил тяжелое ранение. Был награжден Орденом Отечественной войны I степени, медалью «За Отвагу», Орденом Красной Звезды, медалью «За Победу над Германией».

С 1944 года Виктор Балашов работал диктором Всесоюзного радио. Окончил Молодежную театральную студию при МХАТе. После чего в 1947 году пришел в Московский телецентр.

Вплоть до 1996 Виктор Балашов вел такие передачи, как «Время», «Новости», «Победители», «Клуб фронтовых друзей» и т. д., работал на радиостанции «Говорит Москва». Именно он в 1961 году первым объявил на весь СССР о полете Юрия Гагарина в космос.

Причина смерти народного артиста не называется. О времени и месте прощания с Балашовым пока неизвестно.

Ранее сообщалось о смерти известный тележурналиста Анатолия Лысенко, который скончался на 85-м году жизни.

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