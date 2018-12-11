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Жизнь
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Умер 27-летний актер из сериала «Возвращение Мухтара»

Украинский актер Тарас Мельничук умер на 28-м году жизни, сообщило Министерство культуры Украины.

Несколько лет артист боролся с онкологическим заболеванием — острым миелоидным лейкозом.

Мельничук окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Работал в Киевском академическом театре юного зрителя, также известен по своим ролям в сериалах «Возвращение Мухтара», «Пес», «Первая мировая» и «Все вернется», пишет РИА Новости.

В июле актер написал в Instagram: «Чувство Любви, ради которого нам дана вся наша жизнь, вовсе не ограничивается той частичкой любви, чувствуя которую мы сегодня говорим: „Я люблю тебя“, а завтра спрашиваем: „А это еще кто такой?“. Жизнь — это не такая любовь, Жизнь — это та Любовь, которую невозможно выразить словами, это Любовь безусловная, присутствующая во всем, что нас окружает. Вот что такое жизнь. Садхгуру».

В сентябре 2017 года в Москве скончалась актриса Наталья Юнникова, известная своей ролью следователя Василисы Михайловой в «милицейском» сериале «Возвращение Мухтара».

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