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Жизнь

Умер 12-летний сибирский хоккеист

11 июня в Бердске в последний путь проводят 12-летнего мальчика — защитника хоккейной команды «Кристалл-2011» Макара Кириенко.

О причине смерти не сообщается. Известно, что мальчик имел действующий спортивный допуск на все спортивные мероприятия.

Он с 4 лет играл в хоккей. Был признан лучшим защитником Новосибирской области, пишет berdsk-online.ru.

Ранее на тренировке внезапно умер 17-летний российский хоккеист. Это нападающий клуба «Эконива-Бобров» Венедикт Осипов.

Прибывшие на место врачи не смогли спасти его жизнь.

Команда проходила медосмотр, все было нормально.

Федерация хоккея России (ФХР) сообщила — Венедикт Осипов умер от остановки сердца.

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