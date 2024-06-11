Умер 12-летний сибирский хоккеист

О причине смерти не сообщается. Известно, что мальчик имел действующий спортивный допуск на все спортивные мероприятия.
Он с 4 лет играл в хоккей. Был признан лучшим защитником Новосибирской области, пишет berdsk-online.ru.
Ранее на тренировке внезапно умер 17-летний российский хоккеист. Это нападающий клуба «Эконива-Бобров» Венедикт Осипов.
Прибывшие на место врачи не смогли спасти его жизнь.
Команда проходила медосмотр, все было нормально.
Федерация хоккея России (ФХР) сообщила — Венедикт Осипов умер от остановки сердца.
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