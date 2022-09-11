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Жизнь

Умер мультипликатор, создавший «Простоквашино» и «Незнайку на Луне»

В Москве на 73-ем году жизни скончался художник-мультипликатор, заслуженный художник России Владимир Вышегородцев. Дети и взрослые запомнят его по самым главным мультфильмам из детства.

Кадр из мультфильма "Зима в Простоквашино".
Кадр из мультфильма "Зима в Простоквашино".
СС0.

О смерти художника 9 сентября в своих соцсетях сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков.

«Прощание с Владимиром Ивановичем состоялось сегодня в Московской клинической больнице им. Юдина», — цитируют его «Известия».

Вышегородцев работал с 1975 года. Он создал такие мультфильмы, как «Простоквашино», «Котенок по имени Гав», «Пес в сапогах», «Баба-Яга против», «Незнайка на Луне», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» и многие другие.

Ранее в Америке скончался аниматор мультфильмов «Король Лев», «Головоломка» и «История игрушек» Ральф Эгглстон. Ему было 56 лет.

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