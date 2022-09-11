Умер мультипликатор, создавший «Простоквашино» и «Незнайку на Луне»

О смерти художника 9 сентября в своих соцсетях сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков.
«Прощание с Владимиром Ивановичем состоялось сегодня в Московской клинической больнице им. Юдина», — цитируют его «Известия».
Вышегородцев работал с 1975 года. Он создал такие мультфильмы, как «Простоквашино», «Котенок по имени Гав», «Пес в сапогах», «Баба-Яга против», «Незнайка на Луне», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» и многие другие.
Ранее в Америке скончался аниматор мультфильмов «Король Лев», «Головоломка» и «История игрушек» Ральф Эгглстон. Ему было 56 лет.