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Жизнь

Умер режиссер и бывший муж Аллы Пугачевой Александр Стефанович

Российский кинорежиссер и сценарист Александр Стефанович скончался на 77-м году жизни. Перед смертью он был госпитализирован из-за обширного поражения легких, передает РИА Новости.

Александр Стефанович.
Александр Стефанович.
Фото из открытых источников.

Как рассказал «Пятому каналу» сын художника Никаса Сафронова пианист Лука Затравкин, Александр Стефанович жаловался на трудности с дыханием.

По словам Затравкина, он созванивался со Стефановичем за день до смерти, и ему становилось лучше.

«Но вот, оказалось, что организм не выдержал. Легкие… «, — добавил пианист, уточнив, что режиссер сначала вовсе не хотел ложиться на лечение в больницу.

Александр Стефанович окончил режиссерский факультет ВГИКа в 1969 году. Работал на Ленинградском телевидении, Ленинградской студии документальных фильмов. Снял более 40 документальных фильмов. Был женат на актрисе Наталье Богуновой и певице Алле Пугачевой.

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