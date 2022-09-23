Умер режиссер культового фильма «Вечный зов»

На 90-м году жизни скончался режиссер Владимир Краснопольский, сообщает Союз кинематографистов России.

О причине смерти в некрологе не говорится.

Творчество

Владимир Краснопольский совместно с Валерием Усковым снял фильмы и телевизионные сериалы: «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Таежный десант», «Стюардесса», «Неподсуден», «Отец и сын», «Соучастие в убийстве», многие другие. известные зрителям.

С 1962 года — режиссер-постановщик Свердловской киностудии; с 1964 года — режиссер-постановщик киностудии «Мосфильм».

Ранее в реанимации умер режиссер и кинооператор, снявший «Приключения Электроника».