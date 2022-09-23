23 сентября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Умер режиссер культового фильма «Вечный зов»

На 90-м году жизни скончался режиссер Владимир Краснопольский, сообщает Союз кинематографистов России.

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

О причине смерти в некрологе не говорится.

Творчество

Владимир Краснопольский совместно с Валерием Усковым снял фильмы и телевизионные сериалы: «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Таежный десант», «Стюардесса», «Неподсуден», «Отец и сын», «Соучастие в убийстве», многие другие. известные зрителям.

С 1962 года — режиссер-постановщик Свердловской киностудии; с 1964 года — режиссер-постановщик киностудии «Мосфильм».

Ранее в реанимации умер режиссер и кинооператор, снявший «Приключения Электроника».

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость