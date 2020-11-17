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Жизнь

Умер российский режиссер Роман Виктюк. У него был коронавирус

17 ноября режиссер, народный артист России Роман Виктюк умер в больнице имени братьев Бахрушиных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой дирекцию московского Театра Романа Виктюка.

Роман Виктюк, режиссер.
Роман Виктюк, режиссер.
Олег Богданов

Режиссеру было 84 года.

«Роман Григорьевич скончался в больнице, это случилось сегодня», — сообщили изданию в театре.

О причинах смерти официально пока не сообщается. 27 октября режиссер попал в больницу с подтвержденным COVID-19, позже состояние ухудшилось, и его перевели в реанимацию. Время и место прощания будет известно позднее.

Виктюк — народный артист России и Украины. Ставить спектакли режиссер начал с 1970-х годов в разных театрах Москвы. Самый известный свой спектакль — «Служанки» — он поставил в 1988 году на сцене театра «Сатирикон». В интервью «Би-би-си» 2006 года Роман Виктюк заявлял, что «даже в период тоталитаризма никогда не ставил спектаклей, которые бы обслуживали систему».

14 ноября утром на 86-м году жизни скончался народный артист СССР Армен Джигарханян.

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