Умер самый старый человек в мире

В возрасте 127 лет умер бразилец по имени Хосе Паулино Гомес.

Хосе родился 4 августа 1895 года. Скончался в родной деревне 28 июля от полиорганной недостаточности. Последний месяц долгожитель был прикован к постели.

У Гомеса остались семеро детей, 25 внуков, 42 правнука и 11 праправнуков. А на жизнь он зарабатывал животноводством.

«Он был очень простым, очень скромным. Он любил все деревенское и натуральное, а еще он всегда любил немного выпить», — рассказала о Хосе его внучка, пишет редакция "Правила жизни".

Неизвестно подавал ли бразилец заявку в Книгу рекордов Гиннесса. На данный момент долгожителем является Жанна Луиза Кальман, умершая в 1997 году в возрасте 122 лет.

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