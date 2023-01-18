Старейшая жительница планеты, француженка сестра Андрэ умерла в ночь на 17 января в возрасте 118 лет. Она была на год младше алтайской долгожительницы Пелагеи Закурдаевой. Altapress.ru рассказывает об известных долгожителях планеты.

Люсиль Рандон

Люсиль Рандон — мирское имя сестры Андрэ. Она родилась во Франции 11 февраля 1904 года. Ее признали старейшей жительницей планеты 26 апреля 2022 года.

В молодости Рандон работала гувернанткой. Ее крестили в 26 лет, в 41 год она стала монахиней и работала в течение 28 лет в больнице города Виши, где помогала сиротам и старикам. В 1979 году поступила на службу в монастырь в Савойе. С 2009 года проживала в тулонском доме престарелых.

Смерть наступила во сне, сообщает ТАСС.

Люсиль Рандон Wikimedia Commons

Канэ Танака

В 2021 году долгожительницей планеты была признана японка Канэ Танака — 2 января 2021 года она отпраздновала 118 лет. Танака родилась в 1903 году в деревне Кадзуки (ныне Фукуока). Она пережила две мировые войны и дважды победила рак — поджелудочной железы и толстой кишки.

Старейшая жительница Земли должна была принять участие в эстафете Олимпийского огня Игр в Токио в мае 2021 года. Ей предстояло проехать на инвалидной коляске с факелом 200 метров. Но от этой идеи отказались из-за опасения, что Танака может заразиться коронавирусом.

Канэ Танака умерла 19 апреля 2022 года в возрасте 119 лет.

Канэ Танака Wikimedia Commons

Пелагея Закурдаева

Алтайская долгожительница родилась еще в позапрошлом веке — 6 июня 1886 года. Она выросла в селе Новая Барда ныне Красногорского района.

Пелагея Осиповна успела застать три века и была прямым участником исторических событий — революции, Первой Мировой войны и Великой Отечественной. Четырежды была замужем — в 17, 50 и после 80 лет.

Первый муж погиб на войне. Второй скончался, когда Пелагее было за 80 лет. Долгожительница переехала в Ташкент и вышла замуж за белоруса Сергея Романовича, а после его смерти — за немца Карла.

Скончалась Пелагея Закурдаева в Заринске 13 марта 2005 года от гриппа, не дожив два с половиной месяца до 119-летия.

Пелагея Закурдаева Скриншот из выпуска «Первого канала»

Пять долгожителей Алтая

В январе 2023 года пятеро жителей Алтайского края отметили 100-летний юбилей. Все они большие труженики, их детство и юность пришлась на тяжелый период в стране.

16 января отметили сразу три жителя края: Татьяна Селянина из Ребрихи, Татьяна Лочман из Барнаула и Михаил Романов из Бийска.

Ранее, 9 января, день рождения справили Елизавета Лемермаер из Волчихи, а 10 января — Анастасия Архипова из Бийска.