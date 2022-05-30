В течение многих лет Бегак вел программу «Правила жизни».
В 2014 году был соведущим третьего сезона проекта «Большая опера», напоминает bfm.ru.
В 2017 году Бегак вел интеллектуальную игру «Гений».
Российский художник, дизайнер и ведущий программ телеканала «Россия — Культура» Алексей Бегак умер 29 мая на 63-м году жизни, сообщает ТАСС.
В течение многих лет Бегак вел программу «Правила жизни».
В 2014 году был соведущим третьего сезона проекта «Большая опера», напоминает bfm.ru.
В 2017 году Бегак вел интеллектуальную игру «Гений».
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter