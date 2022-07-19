19 июля
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Жизнь

Умерла актриса из сериала «Сваты»

На 57-м году жизни умерла известная украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка (настоящая фамилия — Писанко), сообщает Telegram-канал Klymenko Time со ссылкой на ТСН.

Свеча.
Свеча.
СС0

Артистка скончалась после продолжительной болезни в ночь на 19 июля в Германии, куда она переехала в феврале этого года для прохождения лечения.

Точный диагноз своего недуга звезда не раскрывала.

Незадолго до переезда во время одного из спектаклей актриса упала в обморок.

Писанка родилась 17 ноября 1965 года в Киеве, а в 1995-м окончила режиссерский факультет Киевского государственного института культуры.

Фильмография артистки насчитывала более 30 проектов, в том числе такие картины, как «Принцесса на бобах» (1994), «Три мушкетера» (2004), «Кавказская пленница!» (2014), пишет Lenta.ru.

Актриса также принимала участие в съемках сериала «Сваты» (пионервожатая). Была ведущей украинских телевизионных программ.

В 2018 году умер актер из сериала «Сваты».

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