Умерла актриса, сыгравшая главную роль в киносказке «Три орешка для Золушки»

В Чехии скончалась актриса Либуше Шафранкова, известная по роли в сказке «Три орешка для Золушки». Ей было 68 лет.

В последние годы Шафранкова боролась с раком легких, рассказала в Facebook жена актера Павла Травничека Моника.

Актриса дебютировала на экране в 17 лет, сыграв в телеверсии повести «Бабушка» чешской писательницы Божены Немцовой.

Наибольшую известность ей принес фильм «Три орешка для Золушки» (1973). Во многих странах Европы, например, в Чехии, Германии и Норвегии, эту сказку уже более 30 лет каждый год традиционно показывают по телевидению на Рождество. Например, в Германии на Рождество и новогодние праздники 2012/2013 года фильм был показан 14 раз.

В Чехии был признан лучшим сказочным фильмом двадцатого века.

Шафранкова снималась в картинах «Русалочка» (1975), «Принц и Вечерняя Звезда» (1979), «Третий принц» (1982) и других, пишет «Росбалт».

В 2015 году получила высшую награду в области искусства в Чехии.