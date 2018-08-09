Умерла актриса Тамара Дегтярёва

9 августа на 75-м году жизни скончалась советская и российская актриса театра и кино Тамара Дегтярёва.

«Сегодня скончалась Тамара Васильевна Дегтярёва, наша коллега, товарищ, партнёр. Её не стало на 75-ом году жизни. Болезни, с которыми она мужественно боролась, все же победили», — сообщается на сайте театра «Современник».

В 2005 году Дегтярёва стала Народной артисткой России, в 1979 — лауреатом Государственной премии СССР.

Актриса снималась в таких фильмах, как «Нюркина жизнь», «Встречи на рассвете», «Вечный зов», «Остров Серафимы», «Багряные берега» и других.

На сцене театра «Современник» она сыграла больше 30 ролей. Тамара Дегтярева даже будучи прикованной к инвалидному креслу продолжала играть свою Евдокию во «Времени женщин».