Она служила в петербургском БДТ имени Товстоногова. Актриса скончалась в возрасте 86 лет.
Телезрителям Тарасова запомнилась ролями в сериалах «Тайны следствия», «Брежнев», «Улицы разбитых фонарей», указывает Lenta.ru.
Ранее после продолжительной болезни скончалась звезда "Мажора".
Не стало актрисы театра и кино Галы Самойловой. Она умерла на 46-м году жизни. Актриса скончалась в Санкт-Петербурге после продолжительной болезни. Другие подробности не сообщались.
Гала Самойлова была популярной актрисой, танцовщицей, хореографом.
Сыграла в более 20 киноработах. Стали широко известной и популярной после съемок в сериалах «Мажор-2», «Метод Михайлова».
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