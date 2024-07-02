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Жизнь

Умерла известная актриса из культового сериала "Тайны следствия"

Умерла актриса из сериала «Тайны следствия» Татьяна Тарасова.

Она служила в петербургском БДТ имени Товстоногова. Актриса скончалась в возрасте 86 лет.

Телезрителям Тарасова запомнилась ролями в сериалах «Тайны следствия», «Брежнев», «Улицы разбитых фонарей», указывает Lenta.ru.

Ранее после продолжительной болезни скончалась звезда "Мажора".

Не стало актрисы театра и кино Галы Самойловой. Она умерла на 46-м году жизни. Актриса скончалась в Санкт-Петербурге после продолжительной болезни. Другие подробности не сообщались.

Гала Самойлова была популярной актрисой, танцовщицей, хореографом.

Сыграла в более 20 киноработах. Стали широко известной и популярной после съемок в сериалах «Мажор-2», «Метод Михайлова».

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