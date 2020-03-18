Умерла собака, переболевшая коронавирусом

Умерла единственная собака, у которой подтвердился коронавирус COVID-2019. Пса из Гонконга вылечили и вернули домой, но животное вскоре скончалось, пишет South China Morning Post .

Коронавирус у 17-летнего померанского шпица диагностировали в конце февраля. Собаку поместили на карантин.

Это первый случай вируса у животного, пишет «Росбалт». Питомец получил инфекцию от хозяина, уверены медики. Спасти пса не удалось.

Владельцы не намерены выяснять причину путем вскрытия.

Мнение вирусолога

Ранее сибирский вирусолог заявил, что коронавирус непобедим.

COVID-2019 будет проявляться сезонно, заявил доктор биологических наук, профессор факультета естественных наук Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетёсов, более 30 лет проработавший в Центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».