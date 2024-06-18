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Жизнь

Умерла вдова Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина

Вдова режиссера Эльдара Рязанова и бывший художественный руководитель киноклуба «Эльдар» Эмма Абайдуллина умерла на 84-м году жизни, сообщает "Вечерняя Москва".

Смерть за смертью. Сегодня умерла Эмма Абайдуллина, жена Эльдара Рязанова. Хранительница и худрук клуба «Эльдар», в котором три зала и музейное пространство, — рассказала кинокритик Лариса Малюкова

Киноклуб «Эльдар» называли «Домом, который построил Рязанов». Здесь проходили встречи с поэтессой Беллой Ахмадулиной, актерами Олегом Басилашвили и многими другими известными личностями.

Эмма Абайдуллина была уроженкой Свердловска. До переезда в Москву она работала журналистом. С Эльдаром Рязановым она была в браке 20 лет.

Ранее сообщалось, что умерла актриса Анастасия Заворотнюк.

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