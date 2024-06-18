Умерла вдова Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина

Смерть за смертью. Сегодня умерла Эмма Абайдуллина, жена Эльдара Рязанова. Хранительница и худрук клуба «Эльдар», в котором три зала и музейное пространство, — рассказала кинокритик Лариса Малюкова
Киноклуб «Эльдар» называли «Домом, который построил Рязанов». Здесь проходили встречи с поэтессой Беллой Ахмадулиной, актерами Олегом Басилашвили и многими другими известными личностями.
Эмма Абайдуллина была уроженкой Свердловска. До переезда в Москву она работала журналистом. С Эльдаром Рязановым она была в браке 20 лет.
Ранее сообщалось, что умерла актриса Анастасия Заворотнюк.
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