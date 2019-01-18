Умерла знаменитая сибирская путешественница баба Лена

О смерти «светлой, доброй нашей бабули» сообщила на своей странице в Facebook Елена Панина, которая когда-то сделала бабушку известной на всю страну. Информацию об утрате подтвердили родственники.
Полюбившая зарубежные поездки баба Лена из Красноярска стала звездой интернета несколько лет назад, когда фото с отдыхающей во Вьетнаме 89-летней краснояркой появилось в соцсетях, пишет «РГ».
В сентябре прошлого года баба Лена приезжала в Белокуриху, чтобы набраться сил и здоровья для будущих странствий по свету. Бабушка получила консультацию врача в санатории «Катунь».
Кто такая Елена Ерхова
Елена Михайловна Ерхова — известный блогер поколения 60+. Была героем программ «Пусть говорят», «Модный приговор» и «Старше всех». Видео с ее участием стали «вирусными». 91-летняя жительница Красноярска стала популярна после того, как ее историю в своем Instagram опубликовала наша соотечественница. За восемь лет путешествий баба Лена побывала уже в 20 странах.