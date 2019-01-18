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Жизнь
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Умерла знаменитая сибирская путешественница баба Лена

Сибирячка Елена Ерхова, прославившаяся, невзирая на столь преклонный возраст, своими поездками по всему миру, скончалась в Красноярске. Заядлая путешественница умерла от рака легких в возрасте 91 года.

Путешественница Баба Лена на Алтае.
Путешественница Баба Лена на Алтае.
АО "Курорт Белокуриха".

О смерти «светлой, доброй нашей бабули» сообщила на своей странице в Facebook Елена Панина, которая когда-то сделала бабушку известной на всю страну. Информацию об утрате подтвердили родственники.

Полюбившая зарубежные поездки баба Лена из Красноярска стала звездой интернета несколько лет назад, когда фото с отдыхающей во Вьетнаме 89-летней краснояркой появилось в соцсетях, пишет «РГ».

В сентябре прошлого года баба Лена приезжала в Белокуриху, чтобы набраться сил и здоровья для будущих странствий по свету. Бабушка получила консультацию врача в санатории «Катунь».

Кто такая Елена Ерхова

Елена Михайловна Ерхова — известный блогер поколения 60+. Была героем программ «Пусть говорят», «Модный приговор» и «Старше всех». Видео с ее участием стали «вирусными». 91-летняя жительница Красноярска стала популярна после того, как ее историю в своем Instagram опубликовала наша соотечественница. За восемь лет путешествий баба Лена побывала уже в 20 странах.

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