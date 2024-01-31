Умерла звезда популярного сериала «Клон»

Информацию о смерти актрисы подтвердил ее муж, а также в больнице, куда ее госпитализировали. Причина смерти неизвестна.
Жандира Мартини снималась еще в нескольких бразильских сериалах.
Роль и характер
В "Клоне" Мартини исполнила роль Зорайде. Она была верная помощница сида Али и его племянниц.
Однако характер в сериале и в жизни сильно отличался. Жандира была жестской и властной.
Актриса соглашалась на интервью только с хорошо знакомым ей журналистов.
Ранее сообщалось, что на следующий день после дня своего рождения умерла актриса из сериала «След».
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