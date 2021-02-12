В Алтайском крае сохраняется стабильно высокий прирост смертей от коронавируса

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1 653 человека и 591 пациент с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.
В тяжелом состоянии 363 человека, из них 95 подключены к аппаратам ИВЛ.
Общее число заболевших с начала пандемии в крае составляет 41 128 человек (2 755 детей). Выздоровели всего 36 751 человек. Умерло уже 2 129 пациентов, все взрослые.
Новые случаи
- Барнаул — 46,
- Рубцовск — 16,
- Бийск — 14,
- Славгород — 12,
- Поспелихинский район — 7,
- Яровое, Локтевский район — по 6 заболевших,
- Завьяловский, Ребрихинский районы — по 5 заболевших,
- Алейский, Михайловский, Шипуновский районы — по 4 заболевших,
- Алейск, Бийский, Косихинский, Павловский, Родинский районы — по 3 заболевших,
- Камень-на-Оби, Благовещенский, Зональный, Краснощековский, Кулундинский, Новичихинский, Рубцовский, Советский, Угловский районы — по 2 заболевших,
- Волчихинский, Егорьевский, Змеиногорский, Ключевской, Курьинский, Табунский, Топчихинский, Троицкий районы — по 1 заболевшему.
Вакцинация
По состоянию на утро 12 февраля в крае 18 156 (+988 за сутки) человек получили первую прививку и 6 222 (+1383) человека полностью привиты.