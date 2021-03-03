В Алтайском крае не снижается ежедневная смертность от ковида

Число новых случаев заражения коронавирусом в Алтайском крае снижается. За сутки подтвердили 129 новых диагнозов, при этом выздоровели 155 пациентов. Число смертельных случаев продолжает быть стабильно высоким — вновь за 24 часа умерли 13 человек. Об этом говорится в сводке оперштаба на 3 марта.