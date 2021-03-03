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Жизнь

В Алтайском крае не снижается ежедневная смертность от ковида

Число новых случаев заражения коронавирусом в Алтайском крае снижается. За сутки подтвердили 129 новых диагнозов, при этом выздоровели 155 пациентов. Число смертельных случаев продолжает быть стабильно высоким — вновь за 24 часа умерли 13 человек. Об этом говорится в сводке оперштаба на 3 марта.

Медицина. Коронавирус.
Медицина. Коронавирус.
Антон Федотов / altairegion22.ru

На лечении в инфекционных госпиталях с коронавирусной инфекцией находятся 1 429 человек и 467 пациентов с вирусной пневмонией. В резерве минздрав держит около 700 коечных мест.

В тяжелом состоянии 344 пациента, из них 97 (+2 за сутки) на аппаратах ИВЛ.

Общее число заболевших в крае составляет 43 926 человек. Выздоровели всего 39 257 человек.

Умерло 2 365 пациентов. В 2021 году еще не было дня, когда в ковидных госпиталях умирало менее 10 человек.

Новые случаи

  • Барнаул — 34,
  • Бийск — 12,
  • Рубцовск — 11,
  • Камень-на-Оби — 7,
  • Бийский район — 6,
  • Рубцовский район — 5,
  • Поспелихинский, Ребрихинский, Шипуновский районы — по 4 заболевших,
  • Заринск, Курьинский район — по 3 заболевших,
  • Славгород, Яровое, Благовещенский, Егорьевский, Калманский, Кулундинский, Мамонтовский, Павловский, Родинский, Солтонский, Усть-Пристанский районы — по 2 заболевших,
  • Новоалтайск, Бурлинский, Завьяловский, Крутихинский, Локтевский, Михайловский, Немецкий национальный, Новичихинский, Топчихинский, Третьяковский, Угловский, Целинный, Чарышский, Шелаболихинский районы — по 1 заболевшему.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, когда в России может сформироваться коллективный иммунитет к ковиду.

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