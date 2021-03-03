В Алтайском крае не снижается ежедневная смертность от ковида

На лечении в инфекционных госпиталях с коронавирусной инфекцией находятся 1 429 человек и 467 пациентов с вирусной пневмонией. В резерве минздрав держит около 700 коечных мест.
В тяжелом состоянии 344 пациента, из них 97 (+2 за сутки) на аппаратах ИВЛ.
Общее число заболевших в крае составляет 43 926 человек. Выздоровели всего 39 257 человек.
Умерло 2 365 пациентов. В 2021 году еще не было дня, когда в ковидных госпиталях умирало менее 10 человек.
Новые случаи
- Барнаул — 34,
- Бийск — 12,
- Рубцовск — 11,
- Камень-на-Оби — 7,
- Бийский район — 6,
- Рубцовский район — 5,
- Поспелихинский, Ребрихинский, Шипуновский районы — по 4 заболевших,
- Заринск, Курьинский район — по 3 заболевших,
- Славгород, Яровое, Благовещенский, Егорьевский, Калманский, Кулундинский, Мамонтовский, Павловский, Родинский, Солтонский, Усть-Пристанский районы — по 2 заболевших,
- Новоалтайск, Бурлинский, Завьяловский, Крутихинский, Локтевский, Михайловский, Немецкий национальный, Новичихинский, Топчихинский, Третьяковский, Угловский, Целинный, Чарышский, Шелаболихинский районы — по 1 заболевшему.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, когда в России может сформироваться коллективный иммунитет к ковиду.