«Умнички, вся надежда только на вас»: алтайские медсестры разрисовали спецкостюмы

Фотографиями в Instagram поделилась медсестра Татьяна Шелепова. Помимо имен на СИЗах работницы «красной зоны» нарисовали цветочки и улыбки.
«Кроме своих прямых обязанностей, мы поднимаем настроение как можем», — подписала снимки женщина.
Под постом подписчики оставили трогательные комментарии.
«Спасибо за ваш труд», «Девочки, умнички, вся надежда у людей только на вас», «Крепкого вам здоровья и терпения!», — пишут комментаторы.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что наша страна лучше других государств мобилизовала ресурсы здравоохранения в пандемию COVID-19.