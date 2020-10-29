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Жизнь

«Умнички, вся надежда только на вас»: алтайские медсестры разрисовали спецкостюмы

Медсестры барнаульского ковидного госпиталя всеми способами стараются поднимать настроение себе и пациентам. Медики разрисовали свои защитные костюмы.

Медсестры Алтайского края.
Медсестры Алтайского края.
instagram.com/shelepova183

Фотографиями в Instagram поделилась медсестра Татьяна Шелепова. Помимо имен на СИЗах работницы «красной зоны» нарисовали цветочки и улыбки.

«Кроме своих прямых обязанностей, мы поднимаем настроение как можем», — подписала снимки женщина.

Под постом подписчики оставили трогательные комментарии.

«Спасибо за ваш труд», «Девочки, умнички, вся надежда у людей только на вас», «Крепкого вам здоровья и терпения!», — пишут комментаторы.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что наша страна лучше других государств мобилизовала ресурсы здравоохранения в пандемию COVID-19.

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