Умники, Linkin Park, поэты. 13 идей, куда сходить на этой неделе в Барнауле

Altapress.ru придумал, чем заняться на этой неделе кроме работы и домашних хлопот: сходить в театр, посмотреть пару фильмов, сходить на интеллектуальную игру, посетить концерт рок-группы «Мураками» или симфонический Linkin Park. Еще будут фокусы.

В театр

Драматический балет с Сергеем Полуниным «Распутин» в Театре драмы – 28 марта, 19:00, 12+

«Просто бэби, или Любовь по-французски» в Музыкальном театре – 25 марта, 19:00, 16+

«Прощание в июне» в Молодежном театре – 28 марта, 18:30, 16+

«Гедда Габлер» в Крепостном театре – 30 марта, 18:00, 18+

«Прощание в июне» в МТА. Анна Зайкова

В кино

Психологический триллер от Бенуа Деломма «Материнский инстинкт» в «Киномире» – с 28 марта, 18+

Комедия от Ильи Маланина «Ненормальный» в «Киномире» – с 28 марта, 12+

Фильм "Материнский инстинкт". Кадр из фильма "Материнский инстинкт"

На концерт

Тур «XX лет группе» рок-группы «Мураками» в Hairy Lemon Pub – 31 марта, 19:00, 12+

Оркестр GAGMO с концертом «Симфония Linkin Park» в ДК Моторостроителей – 29 марта, 19:00, 6+

Оркестр GAGMO. vk.com/cagmo

На игру

Квиз «Обо всем на свете #5» в ивент-баре «Альтер Эго» – 26 марта, 19:30, 16+

Барнаульский квиз. vk.com/owlcup22

В филармонию

Волшебные образы и психологические драмы на концерте «К 180-летию Н.А. Римского-Корсакова» в Филармонии – 31 марта, 17:00, 6+

Мария Моисеенко в Филармонии Кузбасса. vk.com/kuzhor

На чтения

Поэтический вечер Анны Крыловой «100% искренности» в музее «Город» – 30 марта, 16:00, 12+

Для детей

Шоу фокусов «Праздник с чудесами» в Крепостном театре – 31 марта, 13:00, 6+

«Огниво» в Молодежном театре – 31 марта, 12:00, 6+

Спектакль "Огниво" в МТА. vk.com/mta_barnaul

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