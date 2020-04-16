Уникальная алтайская маточная птицеферма показала первых индюшат из зарубежных яиц

На «Сибирском подворье» под Белокурихой заработала первая в Алтайском крае маточная ферма по выращиванию сельскохозяйственных птиц. Пресс-служба компании «Курорт Белокуриха» показала снимки первых «выпускников» птицефермы.

Ферма принадлежит компании «Алтайские луга», дочерней фирме «Курорта Белокуриха».

Предприятие в производственных масштабах будет поставлять птенцов разного возраста фермерам со всего края.

Первыми выпускниками стали 1,3 тысячи индюшат, которые на себе испытали новые условия содержания. Яйца «Алтайские луга» покупают в Канаде или Франции.

Как устроена птицеферма

Общая площадь маточной индюшиной фермы составляет 400 кв.м.

Комплекс состоит из четырех отделений: инкубационное, брудерное, детское и доращивания. Будущие птенцы попадают в инкубационный отдел, рассчитанный суммарно на 6 тысяч яиц.

Вылупившись, пернатые отправляются в брудерную, где спят и приходят в себя 2−4 дня, а потом птенцов отправляют в детское отделение, где они растут до полутора месяцев.

Подростков отправляют на доращивание. В возрасте трех месяцев они могут «идти во взрослую жизнь».

Первые индюшата на «Алтайских лугах». пресс-служба АО «Курорт Белокуриха»

Александр Потемкин,

директор АО «Алтайские луга»:

Мы единственные в Алтайском крае, кто взялся за выращивание птенцов производственным методом. В каждом отделении — компьютеризированная система микроклимата, круглосуточно работают специалисты, которые контролируют процесс. Чтобы на хрупкую жизнь молодых птиц не могли повлиять катаклизмы, ферма оснащена собственной подстанцией, то есть может работать независимо от центрального электричества.

Продавать птенцов готовы всем желающим, но приоритет будут отдавать крупным заказчикам.

Ранее altapress.ru писал, что руководство турплощадки «Сибирское подворье» в конце 2019 года решило закрыть ее для туристов и перепрофилировать.

В частности, с 2020 года ставки делают на производство сырья для собственной мясной продукции и овощеводство.