Уникальные кадры маленьких барсят запечатлели на Алтае

На опубликованных кадрах трое котят — еще совсем крошки. Они мило зевают и стараются не отставать от своей пятнистой мамы.

В первые годы жизни снежный барс обучает котят навыкам охоты и «чтению» меток других животных. Затем молодые самцы отделяются, уходят на другие территории. Самки предпочитают оставаться в пределах материнских владений, объясняют ученые.

Ближе к лету котята достигнут двухлетнего возраста и станут самостоятельными, сообщают эксперты национального парка.

По словам ученых, это уже вторая тройня у самки снежного барса по кличке Чаганка. Многодетная барсиха получила кличку по названию местности Чаган-Бургазы.

За Чаганкой активно следят алтайские ученые с 2016 года. Самка регулярно приносит потомство, и уже пополнила группировку как минимум на пять особей. Благодаря ей, хребет Сайлюгем стал заселен снежными барсами, которые ранее там не обитали.

Ранее белый медвежонок очень громко требовал поесть у пушистой мамы Герды в новосибирском зоопарке. Его рев даже перекрыл шум летящего самолета.