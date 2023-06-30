Уникальные кадры слияния мутных вод Чулышмана с Телецким озером показали на Алтае

Впадение паводковых вод Чулышмана в прозрачное Телецкое озеро засняли в Алтайском биосферном заповеднике Роман Воробьев и Татьяна Клименко.

Чулышман - одна из 70 рек, которые впадают в Телецкое озеро, и самая крупная из них. Она питает озеро примерно на 70%, ее протяженность - 241 км. А свое начало Чулышман берет с высоты 2,2 тыс. м Джулукульской котловины.

Летом и весной река становится мутно-бежевой, что заметно выделяется на фоне прозрачной озерной воды.

На фото южной части озера и долины Чулышмана, сделанных 18 июня, можно увидеть речную воду, которая перемещается вдоль правого берега, не смешиваясь с темной озерной из-за разности температур и скорости потока.

Помимо минеральных веществ, Чулышман выносит в Телецкое множество растительных остатков - от маленьких веточек до огромных бревен. Так появляются огромные скопления, целые поля, плавающие по южной части озера.

Ранее стало известно, что в Алтайском заповеднике готовят спасенных медвежат-сирот к выпуску в дикую природу.