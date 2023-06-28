28 июня
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Жизнь

В Алтайском заповеднике готовят спасенных медвежат-сирот к выпуску в дикую природу

Медвежат-сирот Тишку и Тошу после подготовки выпустили в вольер - это новый этап перед выпуском в дикую природу, сообщают в Алтайском биосферном заповеднике.

В Алтайском заповеднике готовят спасенных медвежат-сирот к выпуску в дикую природу.
В Алтайском заповеднике готовят спасенных медвежат-сирот к выпуску в дикую природу.
Алтайский биосферный заповедник/Роман Воробьев, Татьяна Клименко

Оставшимся без матери малышам предстоит еще долгая реабилитация.

Цель сотрудников заповедника - не просто вырастить медвежат, но и сформировать правильное поведение, которое поможет выжить в дикой природе.

Напомним, в первых числах мая в приют Алтайского заповедника поступил первый подопечный. Его сняли с дерева у одной из турбаз неподалеку от села Артыбаш, где он просидел несколько дней.

Некоторое время спустя к нему присоединился еще один потерявший маму медвежонок, спасенный в Алтайском крае и получивший небольшую травму лапы.

Малыши из разных регионов с похожими судьбами стараются держаться вместе и не проявляют никакой агрессии друг к другу.

Будущие хозяева леса быстро освоили территорию вольера, искупались в подготовленном для них проточном водоеме и начали копать настоящую землю, привыкая к окружившим их запахам дикой природы.

После реабилитации медвежат отправят в прителецкую тайгу, где они начнут самостоятельную жизнь.

Ранее новосибирцы недовольны выбранными именами для белых медвежат в зоопарке.

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