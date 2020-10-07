Уникальное Алтайское озеро продолжает погибать

Ситуация на озере Горькое-Перешеечное в Егорьевском районе заметно ухудшилась, сообщает Инцидент Рубцовск.

Проблемы на озере заметили еще в конце лета. Тогда местные жители жаловались на стойкий химический запах, а берега были покрыты налетом и пеной, под которыми погибала рыба.

Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края пообещало разобраться с возникшей проблемой.

Однако накануне в сети появились новые снимки озера, на которых видно, что ситуация только ухудшается.

Озеро Горькое-Перешеечное в Егорьевском районе vk.com/incident_rubtsovsk Озеро Горькое-Перешеечное в Егорьевском районе vk.com/incident_rubtsovsk

«А это уже местный водоём. Озеро Горькое-Перешеечное. Ситуация не изменилась, если не ухудшилась», — пишет Инцидент Рубцовск.

Местные жители обеспокоены сложившейся ситуацией и выражают свое недовольство в комментариях сообщества: «Как жалко озеро, я так его любила!».