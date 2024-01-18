Уносили банками и канистрами. Где в Барнауле разливали освященную воду в Крещенский сочельник

18 января началась подготовка к празднику Крещения Господня, который пройдет 19 января. Этот день называют еще Крещенским сочельником. Накануне праздника начинают подготавливать купели, а во всех храмах разливают освященную воду. Как жители Барнаула приходили за богоявленской водой - в фоторепортаже altapress.ru.

Разливать освященную воду в Покровском соборе начали с 8:00 часов, после утренней службы. Считается, что такая вода обладает целебными свойствами, помогает очистить тело и разум. Ее можно употреблять внутрь, умываться ею и окроплять жилье.

Богоявленской называют ту воду, которая была освящена накануне праздника. А крещенской - ту, которую освятили именно 19 января, в праздник Крещения. Вода в эти два дня освящается одним и тем же чином и обладает одними и теми же свойствами.

Перед тем, как начать разливать воду, пришлось отогревать кран строительным феном. Все же крещенские морозы дают о себе знать. 18 января столбики термометров в Барнаула показывали -18...-25 градусов.

Горожане приходили к монастырю и приносили с собой различные емкости. Кто-то набирал воду в обычные пластиковые бутылки от 1л до 5 л. Один дедушка не поленился принести целую железную канистру. А другая бабушка набирала воду по старинке в стеклянную банку.

Эта же старушка угостила ребят, разливавших воду, домашним зимним салатом. А те, у кого вкусных заготовок с собой не было, могли пожертвовать храму часть денежных средств.

Ранее altapress.ru сообщил, где в Барнауле будут расположены официальные купели и когда пройдет Крестный ход.

Также главный врач Городской поликлиники №1 рассказала о правилах и запретах купания в проруби.

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