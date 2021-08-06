Уполномоченный бийчанин распродал арестованные здание, грузовик и легковушку

В Алтайском крае будут судить сотрудника организации, осуществляющей реализацию арестованного имущества, сообщает региональная прокуратура.

Судебные приставы передали в организацию имущество, которое по решениям суда подлежало реализации — на аукционе.

Однако, как выяснило следствие, сотрудник организации распродал арестованное имущество, минуя законную процедуру.

«Продал одно из зданий сельскохозяйственного назначения, которое впоследствии было разобрано. Получив на реализацию автомобиль Mazda, он его разукомплектовал, а автомобиль „КамАЗ“ предал для осуществления грузоперевозок», — рассказали в ведомстве.

Бийчанину, которого уполномочили реализовать арестованное имущество, грозит до 2 лет лишения свободы за три незаконных действия.

Ранее сообщали, что судебным приставам поставили план: в 2021 году взыскать с россиян 482 млрд рублей.