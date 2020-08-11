Упорный инженер несколько лет покупал лотереи и отмечал одну комбинацию. Она принесла ему 5 млн

Очередной розыгрыш денежных призов от «Столото» порадовал семью инженера и администратора.
Мужчина рассказал, что много лет надеялся выиграть и всегда отмечал в лотерейных билетах одну и ту же комбинацию цифр — дни рождения членов своей семьи.
«Мы ехали в электричке. Когда увидел размер приза на сайте, чуть в пляс не пустился», — рассказал упорный инженер.
Выигрыш семья планирует потратить на автомобиль и погашение долга по ипотеке.
Ранее в Омской области на голосовании по поправкам к Конституции глава УИК случайно выиграла квартиру.