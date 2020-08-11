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Жизнь

Упорный инженер несколько лет покупал лотереи и отмечал одну комбинацию. Она принесла ему 5 млн

Семейная пара из Подмосковья выиграла в лотерею 5 млн рублей и сразу же решила избавиться от ипотеки, сообщает «Пятый канал».

Инженер.
Инженер.
кадр из видео. youtube.com/watch?v=wza_1tr6CfU.

Очередной розыгрыш денежных призов от «Столото» порадовал семью инженера и администратора.

Мужчина рассказал, что много лет надеялся выиграть и всегда отмечал в лотерейных билетах одну и ту же комбинацию цифр — дни рождения членов своей семьи.

«Мы ехали в электричке. Когда увидел размер приза на сайте, чуть в пляс не пустился», — рассказал упорный инженер.

Выигрыш семья планирует потратить на автомобиль и погашение долга по ипотеке.

Ранее в Омской области на голосовании по поправкам к Конституции глава УИК случайно выиграла квартиру.

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