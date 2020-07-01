Стало известно, как глава УИК могла выиграть квартиру на голосовании по поправкам

В Омской области участники голосования по поправкам к Конституции заявили о меченых лотерейных билетах, сообщают « Коммерческие вести ».

Напомним, в первый день досрочного голосования председатель избирательного участка № 1352 выиграла квартиру в Омске. Изначально сообщалось о некой счастливице-пенсинерке, которая решила принять участие в лотерее, но позже выяснилось, кто она на самом деле.

Произошедшее вызвало скандал, который вынудил главу ЦИК Эллу Памфилову прокомментировать инцидент. Она подчеркнула, что выигрыш квартиры главой УИК — это случайность, которая не дает оснований для подозрений.

Однако жители региона не верят в такие случайности. Тем более, совместно сопоставляя итоги испытания удачи в лотерее, они пришли к выводу — им выдавали купоны, помеченные маркером, по которым можно было выиграть лишь дешевые призы.

«На избирательных участках им раздают лотерейные билеты с пометками маркером в углу QR-кода. Призы в помеченных билетах оказываются мелкими: скидки в магазины, инструменты, дешевая бытовая техника», — отмечает издание.

При этом, если подсветить лотерейный билет фонариком, можно увидеть категорию сертификата, которая определяет ценность приза. А значит, члены избирательных комиссий на участках якобы заранее распределили между собой ценные призы.

Голосование по поправкам в Конституцию. Барнаул. altapress.ru

Лотерею можно взять в рамках акции «Мой регион», которую проводят одновременно с голосованием по поправкам к Конституции. Представитель оргкомитета акции Сергей Белоусов отрицает какой-либо сговор.

«Честно: с моей стороны я не нашел ни намека на махинации. Это было бы странно, если бы сразу на всех избирательных участках устроили сговор. Как мне кажется, у людей, которые пишут об этом, такой способ самовыразиться. Как сейчас говорит молодежь, хайпануть», — подчеркнул он.

Пометка на лотерейных билетах выглядит следующим образом — на зеленом сертификате левый верхний квадрат QR-кода черного цвета поверх обвели черным маркером.

В Союзе организаций торговли Омской области объяснили черные квадраты на сертификатах. Президент бизнес-объединения Борис Сватков пояснил, что маркер пришлось использовать из-за технической ошибки.

«Когда сертификаты доставили, мы увидели, что типография допустила ошибку. На сертификатах пропечатались категории подарков. А через день-два уже должна была состояться акция. Мы могли бы отправить сертификаты в печать заново. Но переделка стоит денег, а лишних денег во время кризиса у нас нет. К тому же неизвестно, успели бы за этот срок перепечатать такой объем сертификатов. И тогда 120 человек в ночь уселись вручную исправлять этот казус — закрашивать маркерами штрих-коды. Так что это не метки, и никакого злого умысла тут нет», — объяснил Сватков.

Напомним, 1 июля — финальный день «исторического голосования». Советуем ознакомиться с самыми яркими цитатами президента РФ Владимира Путина по Конституции — с 2002 по 2020 годы.