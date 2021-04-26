Упорный сибирский участковый вычислил проститутку, предложившую клиенту безнал

С жалобой к участковому обратился 50-летний житель новокузнецкого поселка Абагур-Лесной — с банковского счета похитили более 32 тысяч рублей.
Старший лейтенант приступил к делу незамедлительно. Он выяснил, что накануне мужчина пригласил куртизанку для получения интимных услуг.
«При встрече она предложила провести оплату безналичным способом, после чего мужчина передал ей свою зарплатную карту и назвал код доступа, так как сам плохо разбирается в электронных платежах», — рассказали в ведомстве.
О том, что «продажная бабочка» перевела на свой счет гораздо больше денег, чем запрашивала, мужчина узнал только в магазине — когда не хватило средств на покупки.
Участковый вычислил среди жителей большого города блудницу и задержал 31-летнюю даму.
Возбудили уголовное дело по признакам кражи. Также полицейский составил административный протокол по факту «занятия проституцией» и направил в суд.
Ранее бывшая проститутка из Омска рассказала, как скрывает прошлое от мужа и сколько зарабатывала.
Кстати, накануне мэр Новокузнецка в прямом эфире пригрозил уволить главу поселка Абагур-Лесной, которого «уволил два года назад».