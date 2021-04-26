Упорный сибирский участковый вычислил проститутку, предложившую клиенту безнал

С жалобой к участковому обратился 50-летний житель новокузнецкого поселка Абагур-Лесной — с банковского счета похитили более 32 тысяч рублей.

Старший лейтенант приступил к делу незамедлительно. Он выяснил, что накануне мужчина пригласил куртизанку для получения интимных услуг.

«При встрече она предложила провести оплату безналичным способом, после чего мужчина передал ей свою зарплатную карту и назвал код доступа, так как сам плохо разбирается в электронных платежах», — рассказали в ведомстве.