Упорный сибиряк нацелился найти дешевую икру и стал жертвой обмана

В Красноярском крае нацеленный на красную икру мужчина несмотря на все знаки и предупреждения решил купить у мошенников 13 килограммов деликатеса, сообщает региональное МВД.

С жалобой на обманувших мошенников в полицию обратился казалось бы взрослый мужчина — 46-летний житель Железногорска.

«Неизвестный обманным путем похитил 30 тысяч рублей», — описал он суть проблемы.

Оказалось, что несколько дней назад мужчина увидел в мессенджере объявление о продаже красной икры по цене ниже рыночной.

Сибиряк понял, что это «подарок судьбы» и сразу же написал о своем желании воспользоваться выгодным предложением.

Сибиряк покупал у мошенников икру. 24.мвд.рф.

На следующий день ему перезвонил продавец. Детали сделки решили обсуждать в мессенджере, переписываясь друг с другом. Общение состоялось 9 декабря.

«Договорились о том, что железногорец переведет на номер счета деньги, а икру в аэропорт доставит один из московских рейсов», — отметили в МВД.

Для уверенности мужчина попросил продавца скинуть ему фотографию паспорта и лица.

«И я сразу кидаю бабки», — заверил покупатель дешевой икры.

В качестве гарантии мошенник отправил фотографию чужого паспорта и фото расписания авиарейсов «Москва — Красноярск». После этого сибиряк выполнил свою часть сделки.

Сибиряк покупал у мошенников икру. 24.мвд.рф.

Самое забавное, что при переводе денег банк заблокировал операцию как подозрительную. Более того, мужчине позвонил сотрудник банка и сообщил о возможном мошенничестве, предложив отменить перевод.

«Однако 46-летний мужчина настоял на своем и более 30 тысяч рублей были зачислены на карту, указанную злоумышленником», — рассказали полицейские о предупреждении «не в бровь, а в глаз».

В назначенный день, 11 декабря, сибиряк приехал в аэропорт за икрой. Однако сотрудники службы доставки заявили, что никакого красного деликатеса к нему не прилетело.

«Ну что, где икра?» — написал покупатель ценного продукта.

Продавец вопрос проигнорировал, а после и вовсе заблокировал номер сибиряка. Вот тогда он понял, что это и правда был мошенник, и прямиком из аэропорта «полетел» в полицию.

Сибиряк покупал у мошенников икру. 24.мвд.рф.

В МВД возбудили дело по факту «мошенничества» — если продавца икры найдут, то ему грозит до 5 лет лишения свободы. Также правоохранители опубликовали «крик души».

«Полиция призывает! Не приобретайте товары у сомнительных продавцов, в преддверии праздников мошенники придумывают новые способы обмана и очень активно используют в своих схемах социальные сети, популярные мессенджеры. Низкая цена — один из поводов воздержаться от покупки, если ранее вы не пользовались этим сайтом, не приобретали у данного продавца. Ваша бдительность — лучшая защита от посягательств мошенников!» — обратились в ведомстве к людям.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко «объявил войну» мошенникам, похищающим деньги жителей региона.