Федеральным трассами на Алтае стал заведовать опытный дорожник

3 сентября к исполнению обязанностей начальника управления федеральных автомобильных дорог «Алтай» приступил Анатолий Волков. В этот же день он встретился с губернатором Алтайского края Виктором Томенко, передает пресс-служба правительства края.

Глава региона поздравил Волкова с назначением и пожелал успешной работы, а потом вместе с замглавы Федерального дорожного агентства Виктором Тимофеевым и замминистра транспорта Алтайского края Валерием Никитюком они обсудили ход ремонтных работ на федеральных трассах.

Ярослав Долинский, предыдущий руководитель Упрдор «Алтай», уволился спустя 11 лет работы. Он переехал в другой регион.

Что известно об Анатолии Волкове

Анатолий Анатольевич Волков родился 1 ноября 1975 года в Бишкеке. Окончил Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова и Сибирскую государственную автомобильно-дорожную академию.

В 2012 году был начальником ФКУ Упрдор «Кубань», потом руководил ФКУ Упрдор «Каспий».

С августа 2016 по декабрь 2017 года Анатолий Волков возглавлял Министерство транспорта Республики Крым. Затем работал на руководящих должностях в структуре РЖД.

С июня 2021 года занимал должность заместителя начальника ФКУ Упрдор «Алтай».