Руководитель упрдор «Алтай» оставит пост после 11 лет работы

Ярослав Долинский может покинуть должность начальника ФКУ Упрдор «Алтай» (структура Росавтодора). Он намерен переехать в другой регион, сообщил « Банкфакс ».

На должности Долинский проработал более 11 лет, в марте 2021 года получил благодарность от президента России.

Предположительно в течение нескольких дней Росавтодор назначит исполняющего обязанности начальника управления.

В оперативном управлении ФКУ Упрдор «Алтай» федеральные автодороги в границах двух регионов: Алтайского края и Республики Алтай. Общая протяженность 1 731 км.

По данным amic.ru, в ближайшее время свой пост покинет и начальник «Алтайавтодора» Василий Мотуз.

Ранее в отставку ушел министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев. Ему на замену назначили начальника управления дорожного хозяйства Валерия Никитюка.