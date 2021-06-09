Руководитель упрдор «Алтай» оставит пост после 11 лет работы

На должности Долинский проработал более 11 лет, в марте 2021 года получил благодарность от президента России.
Предположительно в течение нескольких дней Росавтодор назначит исполняющего обязанности начальника управления.
В оперативном управлении ФКУ Упрдор «Алтай» федеральные автодороги в границах двух регионов: Алтайского края и Республики Алтай. Общая протяженность 1 731 км.
По данным amic.ru, в ближайшее время свой пост покинет и начальник «Алтайавтодора» Василий Мотуз.
Ранее в отставку ушел министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев. Ему на замену назначили начальника управления дорожного хозяйства Валерия Никитюка.